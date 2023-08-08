Строительство ФОКа в Орле обойдется в 220 млн рублей

В Орле на улице Матвеева построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Участок огородили, туда завозят песок и начали выполнять земляные работы.

Спортивный объект построят в рамках нацпроекта «Демография». ФОК будет включать универсальный и тренажерный залы, а также зал для занятий танцевальным спортом. Построят раздевалки, тренерские, хозяйственные и технические помещения. На работы потратят 220 млн рублей.

Строительство стартовало в рамках исполнения поручения главы региона Андрея Клычкова, пишет InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что в Орловской области специалисты приступили к расчистке реки Сосны в пределах райцентра Колпна. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология».