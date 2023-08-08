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В России создали аппарат для раннего выявления рака кожи

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Фото: РИА Новости/Антон Новодережкин
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Сеченовский университет в Москве создал первый в России и один из первых в мире видеокапилляроскоп — прибор для выявления ранних стадий рака кожи. Об этом учреждение сообщило 8 августа «Газете.Ru».

Аппарат состоит из цифровой камеры, микроскопа, выравнивающего стекла, штатива, источника питания и уникального программного обеспечения. Он фотографирует участок кожи со скоростью 90 кадров в секунду, после чего врач по полученным снимкам определяет наличие рака у пациента.

Работа видеокапилляроскопа обусловлена тем, что злокачественные кожные новообразования сопровождаются обильным кровоснабжением, которое вызывает хаотичный рост капиллярных сосудов. По ним ученые могут прогнозировать развитие заболевания и определять противоопухолевую терапию. Аппарат способен обнаружить самые ранние стадии всех видов карцином, в том числе меланомы и базалиомы.

«На сегодняшний день рак является одной из ведущих причин летальности в мире. Среди раковых заболеваний кожи наиболее опасным является меланома. Частота ошибок в онкодиагностике достигает 26%. И здесь ученым была нужна помощь искусственного интеллекта», — рассказала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета профессор Марина Секачева.

Процедура проверки с помощью видеокапилляроскопа является неинвазивной и безопасной. После нее сразу становится известно, есть ли подозрение на онкологию или нет.

В настоящее время Сеченовский университет готовится к клиническим исследованиям устройства, чтобы запустить его в сентябре. Испытания будут проходить в Клинике кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Сеченовского университета.

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Ранее, 2 августа, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко рассказала, что чрезмерное воздействие ультрафиолета на родинки может привести к развитию меланомы — смертоносному онкологическому заболеванию. Врач посоветовала избегать длительного нахождения под прямым солнечным светом людям, у которых большое количество родинок на коже.

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