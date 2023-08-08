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Hyundai Santa Fe нового поколения представят 10 августа

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Фото: motor1
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Пятое поколение культового корейского кроссовера Hyundai Santa Fe официально представят 10 августа. Тогда же станут известны точные характеристики новинки. Об этом 8 августа, во вторник, сообщает портал Motor1 со ссылкой на инсайдеров.

Пятое поколение Hyundai Santa Fe разительно отличается от своих предшественников: дизайн кроссовера стал более угловатым, квадратным, уменьшились передний и задний свесы, а колесная база увеличилась. Визитной карточкой стала оптика: так, например, в передних и задних фарах новинки легко угадываются силуэты буквы H.

Интерьер авто выполнен в духе времени: минималистичный торпедо с большими (более 12 дюймов) дисплеями приборной панели и системы мультимедиа. В нижней части центральной консоли расположен блок управления климат-контролем. Рядом с ним ― платформа для беспроводной зарядки мобильных устройств. Рычаг переключения передач выполнен по аналогии с классическими американскими авто ― под рулем.

Днем ранее, 7 августа, в салонах российских автодилеров начались продажи ввезенных по параллельному импорту из США обновленных кроссоверов Cadillac XT4. Цена на новинку российского рынка начинается от 6,7 млн рублей.

Cadillac XT4 прошел через рестайлинг в начале лета 2023 года. Кроссовер доступен российскому покупателю с 238-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на передние колеса.

Габариты кроссовера: 4599 × 1947 × 1627 мм, а длина колесной базы составляет 2779 мм. Салон авто вмещает пятерых человек, включая водителя.

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