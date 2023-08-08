МВД: телефонные мошенники с Украины вынуждают россиян поджигать военкоматы

Телефонные мошенники с Украины пытаются вовлечь россиян в совершение диверсий и терактов, об этом 8 августа сообщил сайт МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что аферисты начинают разговор стандартными приемами. Россиянам сообщают о якобы переводах с их банковских счетов, попытках взять кредит.

«После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление», — отметили полицейские.

Злоумышленники сообщают потерпевшим, что их деньги можно вернуть, и предлагают «отомстить аферистам» или помочь в их задержании.



«Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — продолжили в МВД.



В полиции указали, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это говорит о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одинаковые приказы.

«Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта», — добавили в министерстве.

Полицейские призвали граждан внимательно относительно ко всем звонкам и сообщениям, в которых требуют совершить противозаконные действия.

Ранее во вторник Генеральная прокуратура сообщила, что поджоги военных комиссариатов в России могут быть расценены как террористический акт или диверсия. Наказание за это особо тяжкое преступление предусматривает до 20 лет лишения свободы.