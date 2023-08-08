Обыски прошли в яхт-клубе у Крестовского острова в Петербурге
В Санкт-Петербурге в яхт-клубе у Крестовского острова прошли обыски на предмет нелегальных коммерческих перевозок.
По предварительным данным, следственные действия проводятся в связи с ранее возбужденным уголовным делом о гибели пассажира на тонущей яхте, сообщает телеканал «78» со ссылкой на свои источники.
Яхта «Карвер-41» затонула в Финском заливе 21 июля. На ее борту были девять человек: пять пассажиров, члены экипажа и обслуживающий персонал. Один человек скончался, остальных пересадили на экскурсионный теплоход. Капитал судна и организатор водной прогулки находятся под стражей.
Также телеканалу стало известно, что сотрудники Петербургской транспортной прокуратуры арестовали суда, чтобы их владельцы предоставили документы, подтверждающие их техническую исправность и наличие спасательного оборудования.
Ранее, 16 июля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасатели сняли восьмерых подростков с яхт, которые уносило в Финский залив.