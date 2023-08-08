Пенсионерка из Ялты лишилась 11 млн рублей и квартиры

В Крыму задержали 64-летнюю жительницу Армавира, подозреваемую в мошенничестве. Она обманом лишила 75-летнюю пенсионерку из Ялты квартиры и 11 млн рублей.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, злоумышленница под предлогом аренды комнаты втерлась в доверие пострадавшей. Убедив женщину в скором обесценивании доллара и необходимости отмена купюр на новые, мошенница забрала у нее около $40 тыс. (более 3,7 млн рублей). Позже она вернула пенсионерке свертки с деньгами, но банкноты были поддельными.

Через несколько дней мошенница и ее подельница под предлогом получения денежного перевода для строительства пекарни убедили пожилую женщину совершить якобы фиктивную сделку по продаже квартиры и получить за это в качестве вознаграждения 1,5 тыс. долларов. При этом они оставили женщине в качестве залога деньги, упакованные в брикеты и обмотанные пищевой пленкой. Они также оказались поддельными.

Пенсионерка совершила нотариальную сделку купли-продажи квартиры, покупатель передал ей 6,5 млн рублей. Однако потерпевшая передала всю сумму новой знакомой. Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали, потерпевшая ее опознала. Однако денег у мошенницы уже не было. Задержанную поместили в СИЗО, ей грозит до 10 лет лишения свободы.