Киевский режим продолжает обстреливать Новую Каховку Херсонской области. Последствия прилета в жилой дом в городе во вторник, 8 августа, показала корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

«Прилет был буквально 30 минут назад, сейчас мы слышим по звукам, что обстрел продолжается: бьют по жилым кварталам города», — сообщила корреспондент.

Она показала, как экстренные службы ликвидируют последствия обстрела и тушат пострадавший дом, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

«Только чудом никто из мирных жителей не пострадал», — рассказала Графчикова.

Как сообщили местные, сначала по жилому району ударили двумя снарядами, и спустя пять минут украинские боевики ударили снова. Местные жители напуганы, они боятся выходить на улицы, прячутся в подвалах или уезжают из города.

«Улицы города практически пустые. Обычно они более оживленные, но сейчас людей гораздо меньше, чем обычно», — показала корреспондент обстановку в жилых кварталах.

Накануне корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Днепрорудному в Запорожской области. Взрывной волной выбило окна во всех близлежащих домах, сгорела одна машина, еще две сильно пострадали, рассказал корреспондент.

Ранее в тот день «Известия» показали кадры последствия обстрела боевиками Ясиноватского района в Донецкой Народной Республике. ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм. Один из снарядов прилетел в жилой дом, произошло возгорание. Пожарные ликвидировали огонь. Сведения о пострадавших и других разрушениях уточняются.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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