Мужчина погиб после падения из окна многоэтажного дома на проспекте Мира

Мужчина скончался в результате падения из окна дома на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице во вторник, 8 августа.

«От полученных травм мужчина скончался на месте. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

По данным МВД, появившаяся в СМИ информация о том, что погибший якобы скрывался от полиции, не соответствует действительности.

Ранее в этот день сообщалось, что местные жители вызвали правоохранителей из-за громкой музыки в одной из квартир. Полицейские прибыли на место, дверь открыл мужчина в неадекватном состоянии. Во время разговора он кинулся к окну и сорвался вниз. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 4 августа, ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже на улице Снайперская в Москве. Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

Трехлетнего мальчика госпитализировали.