Тульские медики реанимировали больного на 10-й минуте остановки сердца

В Тульской области медики скорой помощи Центра медицины катастроф сумели вернуть к жизни мужчину на 10-й минуте остановки сердца. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Как пишет «ТСН24» со ссылкой на пресс-службу центра, 76-летний житель Алексинского района пожаловался на боль в животе. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи диагностировала у него острый коронарный синдром.

По дороге в региональный сосудистый центр мужчине стало хуже. Он потерял сознание, остановилось сердце. Бригада медиков сразу же начала реанимационные мероприятия, на 10-й минуте сердце удалось запустить.

В середине июля сообщалось, что врачи подмосковного города Видное спасли жизнь 40-летнему мужчине с разрывом пищевода, который произошел после переедания. Для устранения последствий воспаления ему провели операцию, которая длилась восемь часов.