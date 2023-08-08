Автомобиль сбил ребенка на «зебре» в Ишиме

В Ишиме Тюменской области иномарка Toyota Camry наехала на двух девочек. Одна из них, которой было шесть лет, скончалась в больнице от полученных травм.

Как пишет megatyumen.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области, ДТП произошло на Малой Садовой улице. По предварительным данным, 25-летний водитель наехал на двух детей, шести и 14 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Позже водитель объяснил полицейским, что его ослепило солнце, детей он не видел.

В результате старшая девочка не пострадала, младшую госпитализировали в местную больницу, но врачи не смогли ее спасти.

В ГИБДД рассказали, что за минувшие сутки на дорогах в Тюменской области погибли пять человек, включая четыре детей.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что впервые за последние несколько лет в России выросло число аварий. В каждом восьмом ДТП виновны водители, нарушившие ПДД.