Менингит выявили у заболевшего энтеровирусом в Амурской области

В Амурской области в общей сложности 36 человек заразились энтеровирусной инфекцией. У одного из заболевших обнаружили серозный менингит, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили о продолжении активной циркуляции энтеровирусов в регионе с очагами групповой заболеваемости, пишет Амурская служба новостей. Большинство из зарегистрированных случаев заражения протекало в форме фарингита и стоматита с экзантемой.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что в Хабаровском крае фиксируется сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За неделю к медикам обратились 184 человека. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости выше многолетних значений на 16,4%. Наибольшее количество обращений приходится на детей в возрасте до шести лет.