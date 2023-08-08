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ГИБДД зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений самокатчиков за два дня в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В период с 5 по 6 августа в Москве зафиксировано более 3,6 тыс. нарушений правил дорожного движения для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, сообщает 8 августа пресс-служба столичной ГИБДД.

Так, за два дня сотрудники московской Госавтоинспекции зафиксировали 773 нарушения ПДД со стороны велосипедистов, 1595 ― пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Кроме того, 1323 протокола о нарушении ПДД правоохранители составили в отношении курьеров служб доставки.

В рейде правоохранителей также приняли участие представители сервисов аренды самокатов, которыми в ходе проверок заблокировали порядка 600 аккаунтов.

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Днем ранее, 7 августа, в России предложили обязать курьеров проходить обязательные курсы вождения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, в последнее время на городских улицах нередко происходят ДТП с участием пешеходов и самокатчиков, которые, как правило, работают в службах доставки. Кроме того, многих пешеходов возмущает стиль вождения некоторых самокатчиков.

Политолог считает, что вождение СИМ стало обязанностью для многих курьеров, однако работодатели не считают обязательным удостовериться, умеет ли сотрудник безопасно управлять таким транспортом.

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