В Омской области ликвидировали первый в августе лесной пожар
В Омской области потушили первый в августе лесной пожар, который возник 7-го числа на территории Кормиловского района. Об этом сообщает главное управление лесного хозяйства региона.
О пожаре в ЕДДС сообщил местный фермер. Загорелся смешанный лес, рядом с которым располагаются молодые хвойные деревья, высаженные лесхозом около 10 лет назад.
«Если бы зашел огонь в эти посадки, все бы погибло: у молодых деревьев ветки растут низко, плотно, огонь бы по ним сразу наверх пошел. А он прошел по возрастным насаждениям, где ему подняться не так просто. Сгорела подстилка, но сами деревья не пострадали», — рассказал главный специалист отдела Омского лесничества Александр Коваль.
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», тушение заняло около пяти часов. Работники Подгорного лесхоза задействовали «Газель» и «УАЗ», а для опахивания горящей территории — трактор.
Сейчас на территории Омской области установилась жаркая погода, осадков не ожидается. На большей части региона прогнозируется 3-й класс пожарной опасности.
Ранее, 8 августа, сообщалось, что в Хабаровском крае горит заповедник «Джугджурский» в Аяно-Майском районе. Специалисты пытаются потушить два очага площадью 380 га.