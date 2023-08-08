Свыше 150 человек остались без электричества в районе Псковской области
В 21 населенном пункте Пыталовского района Псковской области произошло отключение электричества из-за непогоды. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главу муниципалитета Веру Кондратьеву.
К ликвидации последствий сильного ветра и дождя приступили энергетики. В Пыталовском районе задействованы три бригады численностью 12 человек.
Циклон со штормовым ветром пришел на территорию Псковской области вечером 7 августа. В регионе наблюдались грозы и ливни, произошли повреждение линий электропередачи и падение деревьев. Восстановительные работы стартовали ночью и продолжаются до сих пор. По данным Псковской ленты новостей, специалисты восстановили 2 тыс. км ЛЭП и 2,4 тыс. трансформаторных подстанций. Энергетики работают в особом режиме.