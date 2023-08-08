Участок трассы «Енисей» отремонтируют в Красноярском крае

В Красноярском крае начинается ремонт трассы Р-257 «Енисей». Рабочие приведут в порядок участок от 15 до 34 км. Речь идет о дороге Красноярск – Дивногорск. Работы проведут от зоопарка «Роев ручей» до Усть-Маны.

Как рассказали ИА KrasnoyarskMedia в региональном управлении дорог, из-за высокой загруженности проезжей части основная часть ремонта будет проходить в ночное время суток. Днем подрядчик будет перекрывать полосы поочередно на участках не более 1 км. Для автомобилистов откроют реверсивное движение.

Планируется полностью обновить дорожное покрытие. Для этого используют асфальтобетонную смесь, что увеличит долговечность покрытия. На дороге устранят колейность и укрепят обочины. Затем нанесут новую разметку.

Завершить ремонтные работы планируется в октябре.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае до конца 2023 года приведут в порядок 110 дорожных объектов. Среди них несколько участков в загородных направлениях общей протяженностью порядка 25 км.