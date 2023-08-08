СК возбудил дело о фейках в отношении бывшего религиозного деятеля Сипко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего религиозного деятеля Юрия Сипко о распространении фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщается 8 августа в Telegram-канале ведомства.

«Он (Сипко. — Ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»)», — говорится в сообщении.

Как рассказали следователи, в марте прошлого года Сипко в открытом доступе разместил видеозапись с заведомо ложной информацией о действиях российской армии. Это подтвердили результаты психолого-лингвистического исследования.

Сотрудники столичного СК и сотрудники Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ России выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины.

По информации источника «Известий», силовики не обнаружили Сипко дома. Не исключено, что он мог успеть выехать за границу.

Юрий Сипко с 2002 по 2010 год возглавлял Российский союз евангельских христиан-баптистов, также является почетным доктором Санкт-Петербургского христианского университета.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки и дискредитацию ВС России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что принятие данного закона было необходимо на фоне информационной войны против России.