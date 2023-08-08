МО РФ опубликовало кадры уничтожения замаскированной бронетехники ВСУ

Минобороны России во вторник, 8 августа, опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

В оборонном ведомстве рассказали, что расчетом операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была обнаружена замаскированная огневая позиция ведущей огонь самоходной артиллерийской установки (САУ) противника.

На кадрах запечатлено, как по САУ был нанесен удар барражирующим боеприпасом. В результате удара бронетехника украинских боевиков была уничтожена.

Накануне, 7 августа, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром.

В тот же день сообщалось, что российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по объектам украинских войск на нескольких направлениях спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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