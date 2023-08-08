Графчикова показала последствия удара по Новой Каховке

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Два человека погибли и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Астрахани
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Лада Дэнс подаст иск на 12 млн руб. к транспортной компании после ДТП
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Военный эксперт допустил передачу Киеву ATACMS от США вслед за германскими Taurus
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Второй подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан в Забайкалье
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ГИБДД зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений самокатчиков за два дня в Москве
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