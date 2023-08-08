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В июле российский рынок новых автобусов вырос на 22%

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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По итогам июля 2023 года рынок новых автобусов в России реализовал 1102 автомобиля. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 8 августа агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что более 40% проданных автобусов выпущены российским заводом ПАЗ: всего за июль в стране реализовали 465 «пазиков», что на 54% больше, чем в июле 2022-го. На втором месте по популярности расположился китайский производитель Yutong (248 автобусов), на третьем ― российский Volgabus (72 автобуса). Кроме того, в пятерку лидеров вошли (67 автобусов) и белорусский MAZ (43 автобуса).

Первая тройка самых популярных моделей автобусов в России принадлежит «пазикам»: ПАЗ 3204 (195 шт.), ПАЗ 3206 (112 шт.) и ПАЗ 3205 (95 шт.).

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Днем ранее, 7 августа, стало известно, что в период с 31 июля по 6 августа в России продали рекордные 28 295 новых авто. Это на 10% больше по сравнению с неделей с 24 по 30 июля, а также самый высокий показатель с марта 2022 года.

Кроме того, эксперты отметили рост продаж в сегменте тяжелых грузовиков ― 3832 единицы, что на 14% больше предыдущего показателя. Еще сильнее выросли показатели продаж легких коммерческих грузовиков, которых на прошлой неделе продали 2028 единиц: это на 24% больше, чем за неделю до этого.

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