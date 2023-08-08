Более 1,5 тыс. человек борются с лесными пожарами в Якутии
На территории Якутии сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами. Подразделения МЧС РФ работают в Усть-Майском и Олекминском районах, действуют 38 очагов возгораний.
Специалисты выполняют комплекс мероприятий по противопожарной защите населенных пунктов, прокладывают и расширяют минерализованные полосы, тушат крупные очаги, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на спасательную службу.
По данным «Авиалесоохраны», на территории региона действуют 100 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, — 145 408,2 га. Наиболее сложной обстановка остается в Алданском, Олекминском, Усть-Майском районах. Там зафиксировано 59 очагов действующих пожаров, уточняет ИА SakhaNews.
За сутки группировка сил увеличилась на 277 человек. Техники стало больше на 9 ед. Для ликвидации природных пожаров привлечены более 1,6 тыс. человек и порядка 90 единиц техники.
На всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах межрегионального характера. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 700 лесных пожаров на общей площади порядка 1,2 млн га.