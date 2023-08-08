Врач рассказала, когда могут возникать симптомы беременности при ее отсутствии

Состояние, когда женщина может испытывать все симптомы беременности, хотя на самом деле ее нет, называют ложной беременностью. О том, почему оно возникает и на какие опасные заболевания может указывать, «Известиям» 8 августа рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.



Она отметила, что причины такого состояния, как правило, связаны с серьезными психоэмоциональными факторами. Нередко оно возникает при сильном желании забеременеть.

«В случае психоэмоциональной проблемы симптомы ложной беременности проявляются более ярко, и чаще всего женщина не желает от них отказываться и продолжает с ними жить. И порой именно на этом фоне случается длительная задержка менструации, которая воспринимается женщиной как наличие беременности. В этом случае могут появиться все соответствующие симптомы, такие как токсикоз (рвота, тошнота, тяга к некоторым пищевым продуктам), набухание молочных желез, увеличение веса и живота, а также ошибочные родовые схватки и ощущения шевеления плода», — рассказала Фисюк.

При этом она предупредила, что такое состояние требует медицинской коррекции. Кроме того, подобные симптомы могут наблюдаться при опухолях яичников или мозга, поэтому нужно обязательно исключить данные заболевания.

«При исключении этих опасных диагнозов достаточно бесед с психотерапевтом или психологом, возможен прием препаратов, снимающих тревожность, беспокойство и стресс. В некоторых случаях назначается гормональная терапия», — добавила гинеколог.

В заключение она отметила, что в случае задержки менструации можно самостоятельно провести тест на беременность в домашних условиях, а также сдать анализ крови на ХГЧ в любой доступной лаборатории.

«Однако для наиболее точного результата и исключения наличия беременности рекомендуется обратиться к врачу акушеру-гинекологу. Врач предложит провести УЗИ малого таза и после всех необходимых исследований сможет исключить наличие беременности и снять все волнения», — подытожила Фисюк.

21 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль рассказала «Известиям», что поздняя беременность несет за собой риск развития различных гестозов (осложнений нормальной беременности, которые могут развиваться после 20 недель гестации) и трудностей с естественными родами — в таком возрасте часто делают кесарево сечение.