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В Ульяновской области задержали 58 пьяных водителей

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За минувшую неделю в Ульяновской области остановили 58 нетрезвых водителей. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

С 4 по 6 августа в Ульяновской области проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За этот период были остановлены 37 нетрезвых водителей. Один из них допустил нарушение повторно. Всего за неделю пять автомобилистов повторно сели за руль пьяными.

Инспекторы напоминают, что за пьяное вождение жителям региона грозят лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

В Иркутской области суд вынес приговор в отношении 43-летнего водителя, который совершил наезд на женщину-пешехода. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. В момент наезда автомобилист был пьян. Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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