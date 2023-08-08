Хаотичное отключение света произошло в Геленджике из-за погоды
В Геленджике Краснодарского края произошел сбой в энергосистеме. Причинами стали аномальная жара и большое количество туристов. Последствия отключений устраняют аварийные бригады.
В мэрии курорта прошло пленарное совещание по решению возникшей проблемы. По словам мэра Алексея Богодистова, которые приводит ИА KrasnodarMedia, фиксируются хаотичные отключения света в центре города, в поселке Светлом, хуторе Джанхот, селах Кабардинка и Дивноморское. Самые сложные работы проводились в Кабардинке.
Из-за большого количества туристов региональный оператор увеличил количество спецтранспорта по сбору и вывозу мусора. Коммунальным службам приходится работать в две смены.
Ранее Геленджик попал в топ-5 городов, популярных у россиян для отдыха летом. Исследование проводили аналитики «Яндекс Путешествий».