Контроль качества питьевой воды усилили из-за жары в Пензе

Лабораторный контроль качества питьевой воды усилен в Пензе с наступлением жаркого лета. В водохранилище традиционно наблюдается период интенсивного развития планктона.

Из-за жары есть вероятность повышения интенсивности цветения и изменения свойств воды. Сотрудники «Горводоканала» принимают меры, чтобы вода, поступающая в квартиры пензенцев, соответствовала нормативам. Контроль качества ведется на всех стадиях очистки и перед подачей воды в разводящую сеть. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

При появлении аномального количества планктона будет уменьшен фильтроцикл и увеличена частота промывок скорых фильтров очистных сооружений. Такая мера позволит снизить вероятность ухудшения качества питьевой воды. Если количество планктона станет слишком высоким, планируется запуск барабанных микрофильтров.

Согласно прогнозам, жара сохранится в ближайшие дни. Температура воздуха составит около +30 градусов. Вечером 9 августа вероятна гроза.