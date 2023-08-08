Всероссийский парад физкультурников может пройти в России в 2024 году
Всероссийский парад физкультурников может пройти в 2024 году. Об этом говорится в ответе министра спорта России Олега Матыцина первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. «Известия» ознакомились с документом 8 августа.
«Финансовое обеспечение организации и проведения парада в федеральном бюджете на 2023–2025 годы не предусмотрено. На основании изложенного считаем возможным проработать совместно с правительством Москвы вопрос о подготовке и проведении Всероссийского парада физкультурников в 2024 году», — отмечается в документе.
Вместе с тем министр спорта сообщает депутату, что в современной истории День физкультурника — это общероссийский праздник, который отмечается ежегодно в августе на основании указа президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».
«Распоряжением правительства РФ от 1 сентября 2022 года утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Согласно плану, в августе 2023 года Минспорт России совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечивает проведение праздничных мероприятий, в том числе посвященных Дню физкультурника», — уточняется в ответе.
Глава Минспорта сообщает, что в этом году 12 августа в рамках празднования Дня физкультурника пройдут мероприятия, приуроченные к памятной дате, в которых примут участие около 10 млн человек из 89 субъектов.
Ранее, 1 июня, в стране стартовал марафон «Сила России», в рамках которого по всей стране проходят уроки физкультуры под руководством известных спортсменов. Продлится он до середины августа.