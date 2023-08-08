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Всероссийский парад физкультурников может пройти в России в 2024 году

Министерство спорта: Всероссийский парад физкультурников может пройти в 2024 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Всероссийский парад физкультурников может пройти в 2024 году. Об этом говорится в ответе министра спорта России Олега Матыцина первому зампреду комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой. «Известия» ознакомились с документом 8 августа.

«Финансовое обеспечение организации и проведения парада в федеральном бюджете на 2023–2025 годы не предусмотрено. На основании изложенного считаем возможным проработать совместно с правительством Москвы вопрос о подготовке и проведении Всероссийского парада физкультурников в 2024 году», — отмечается в документе.

Вместе с тем министр спорта сообщает депутату, что в современной истории День физкультурника — это общероссийский праздник, который отмечается ежегодно в августе на основании указа президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

«Распоряжением правительства РФ от 1 сентября 2022 года утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Согласно плану, в августе 2023 года Минспорт России совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечивает проведение праздничных мероприятий, в том числе посвященных Дню физкультурника», — уточняется в ответе.

Глава Минспорта сообщает, что в этом году 12 августа в рамках празднования Дня физкультурника пройдут мероприятия, приуроченные к памятной дате, в которых примут участие около 10 млн человек из 89 субъектов.

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