Взрослый и подросток пострадали в ДТП с грузовиком в Оренбуржье
В Октябрьском районе Оренбургской области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадали мужчина и мальчик-подросток. Об этом региональное УМВД России сообщает 8 августа.
Авария произошла на 634-м км автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республики Казахстан. В районе села Буланово 53-летний водитель «Лада Гранта» не выдержал дистанцию и врезался в «КамАЗ», движущийся впереди.
Как уточняет РИА «Оренбуржье», удар был такой силы, что легковушка влетела под большегруз. Пострадали водитель «Лады» и его 14-летний пассажир. Обоих госпитализировали в ближайшую больницу.
По факту ДТП организована проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
3 августа три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане. По данным МВД, легковой автомобиль Dodge на скорости заехал под «КамАЗ».