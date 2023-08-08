СКР начал проверку после гибели ребенка на карьере под Норильском

СКР проводит проверку по факту гибели 10-летнего мальчика на карьере под Норильском. Останки погибшего найдены, их передали правоохранительным органам.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, трагедия произошла днем 7 августа в районе Кайеркан. Мальчик с друзьями отдыхал на карьере и решил искупаться. Он зашел на глубину, стал тонуть и скрылся под водой. Друзья обратились за помощью к проходящему мужчине, но спасти ребенка не удалось.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области за один день утонули два ребенка. Во Всеволожском районе в озере Изумрудное утонул 13-летний мальчик. Он находился в воде без сопровождения родителей. Также утонул шестилетний мальчик в Кировском районе на Келколовских карьерах. Его тело нашли спустя полчаса после того, как мать ребенка сообщила о его пропаже.