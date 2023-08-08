Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания

Главу Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова уволили в связи с утратой доверия. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Утром работники силовых структур задержали Большакова по подозрению в коррупции.

«Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия», — говорится в сообщении главы региона.

Губернатор также отметил, что в ближайшее время должен быть назначен новый конкурс по выборам главы администрации.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что Большакова задержали со стрельбой, он оказал сопротивление силовикам. При обыске в машине у мужчины было найдено, по предварительным данным, более 1 млн рублей. Точная сумма предполагаемой взятки устанавливается.

Большаков занимал пост мэра Димитровграда с января 2022 года.