Почти 100 человек пострадали от укусов клещей в Тамбовской области
За минувшую неделю 94 жителя Тамбовской области обратились к медикам с укусами клещей. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на информацию регионального управления Роспотребнадзора.
Всего с начала 2023 года пострадали 2114 человек. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Число пострадавших детей увеличилось на 14% — с 577 до 677.
61% случаев укусов произошел на приусадебных участках и на территориях домовладений. Еще 17,6% укусов произошло в черте населенных пунктов. 3,8% случаев относятся к дачам, 0,8% — к территориям кладбищ. По данным лабораторных исследований, 29% клещей являлись переносчиками различных инфекций. 384 клеща переносили боррелиоз.
В Оренбургской области с начала сезона пострадали 1878 человек. Это на 28,6% меньше, чем в 2022 году.