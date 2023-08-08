Суд ЕАО обязал охотника заплатить за убитых косуль 360 тыс. рублей

В ЕАО мужчина, которого обвинили в отстреле шести косуль, заплатит 360 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного окружающей среде ущерба. Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Смидовичского районного суда ЕАО, удовлетворившего исковые требования прокурора района.

Установлено, что в январе 2018 года житель поселка Смидович на территории охотничьих угодий при помощи личного охотничьего ружья убил косуль, не имея разрешения на добычу копытных животных.

Передвигаясь на снегоходе, он застрелил шесть косуль. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Впоследствии оно было прекращено за истечением сроков давности. Вред, причиненный животному миру в результате уничтожения охотничьих ресурсов, составил 360 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела гражданский иск о его взыскании не был заявлен. По этой причине зампрокурора Смидовичского района обратился в суд с заявлением о возмещении вреда.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Однако ответчик обжаловал решение в суде ЕАО. Однако вышестоящая инстанция оставила жалобу ответчика без удовлетворения, сообщает ИА EAOMedia.