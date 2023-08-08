Пенсионер лишился 1 млн рублей из-за мошенников в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении пенсионера 1947 года рождения. Потерпевший лишился около 1 млн рублей.
По словам мужчины, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он убедил пенсионера, что кто-то якобы пытается похитить средства со счетов самарца. Об этом сообщает НИА «Самара».
По указанию собеседника мужчина согласился перевести средства на «безопасный» счет. После осуществления перевода аферист перестал выходить на связь.
В Томске 63-летняя женщина лишилась 9 млн рублей из-за мошенников. Пенсионерка поверила, что инвестирует средства для дополнительного заработка.