Украинский президент Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение во вторник, 8 августа, высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что политика Саакашвили с самого начала его правления «была подчеркнуто русофобской». Как отметил Володин, его также поддерживали страны Североатлантического альянса и Европейского союза, финансируя, снабжая оружием, обучая грузинских военных, что в настоящее время происходит с Украиной.

«Позже Саакашвили, оказавшись ненужным Западу, будет осужден у себя на родине. <…> Сейчас он отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии. История повторяется, но теперь с Зеленским», — написал спикер Гусдумы в своем Telegram-канале.

Он указал на то, что на Западе уже устали от президента Украины и его и «ненасытного» режима.

«Его неблагодарность стала доминантой европейской политики. <…> Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий», — заключил Володин.

Бывший президент Грузии тайно прибыл на родину в октябре 2021 года, после чего был арестован и заключен в тюрьму в городе Рустави. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

После задержания у Саакашвили начались проблемы со здоровьем. 2 июля он, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи, появившись сильно исхудавшим. Специалисты из Грузии при этом неоднократно заявляли, что потеря веса Саакашвили происходит из-за того, что он отказывается от полноценного питания и приема необходимых препаратов. Польские врачи 15 июля не выявили признаков отравления в анализах Саакашвили.

Что касается Зеленского, то западные СМИ и политики в последнее время всё чаще указывают на разочарование в нем и его политике. Так, 2 августа американский телеканал CNBC отметил сильное недовольство администрации президента США Джо Байдена действиями Киева, вызванное игнорированием Зеленским советов Вашингтона, а также его постоянные требования к НАТО о поставках оружия.

До этого, 30 июля, сербская газета Politika заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность западным покровителям за помощь могут привести не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.