Десятилетний ребенок погиб при катании на мотовездеходе под Астраханью
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели десятилетнего ребенка в Астраханской области. Мальчик получил травмы при опрокидывании мотовездехода.
Трагедия произошла вечером 6 августа около села Осыпной Бугор в Приволжском районе. По данным правоохранительных органов, во время празднования детского дня рождения у индивидуального предпринимателя был арендован квадроцикл. Приглашенный мальчик ехал в качестве пассажира со своим малолетним другом, который находился за рулем. Транспортное средство наехало на неровность, в результате чего мотовездеход опрокинулся, пишет «Астрахань 24».
От полученных травм пассажир скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи отметили, что квадроцикл является средством повышенной опасности, для управления требуется иметь права соответствующей категории.