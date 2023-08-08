Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В аэропорту Мирного при посадке разорвало шасси самолета Ан-24
Общество
С февраля 2022 года в России предотвращено 188 терактов
Авто
Porsche Cayenne чаще всего разбивали в ДТП без возможности восстановления
Общество
Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания
Происшествия
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой дом
Происшествия
Пожар на предприятии во Владимирской области охватил почти 6 тыс. кв. м
Общество
МВД предупредило о новой тактике склонения мошенников к диверсиям
Экономика
«Сбер» повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.
Общество
Второй подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан в Забайкалье
Общество
Генпрокуратура предупредила, что поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты
Мир
Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
Мир
В Турции сообщили о повреждении 15 тыс. т продовольствия после взрыва в Дериндже
Мир
Польша возобновила прокачку нефти после повреждения трубопровода «Дружба»

Десятилетний ребенок погиб при катании на мотовездеходе под Астраханью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели десятилетнего ребенка в Астраханской области. Мальчик получил травмы при опрокидывании мотовездехода.

Трагедия произошла вечером 6 августа около села Осыпной Бугор в Приволжском районе. По данным правоохранительных органов, во время празднования детского дня рождения у индивидуального предпринимателя был арендован квадроцикл. Приглашенный мальчик ехал в качестве пассажира со своим малолетним другом, который находился за рулем. Транспортное средство наехало на неровность, в результате чего мотовездеход опрокинулся, пишет «Астрахань 24».

От полученных травм пассажир скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи отметили, что квадроцикл является средством повышенной опасности, для управления требуется иметь права соответствующей категории.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023