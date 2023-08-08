В подмосковных Химках мужчину избили за долги друга

В подмосковных Химках молодого человека жестоко избили и ограбили за долги его друга. Источник «Известий» сообщил, что инцидент произошел утром 6 августа.



«21-летний парень по просьбе друга прибыл на разборку. Когда на место пришли четверо молодых людей, товарищ сбежал. Выяснилось, что он задолжал им», — уточнил собеседник.



В итоге за долги сбежавшего друга молодого человека жестоко избили, ограбили, а также выстрелили ему в голову из пневматического пистолета. После нападавшие скрылись с места происшествия.



Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и переломом пальца руки. Сообщается, что ранее он был судим за незаконную продажу наркотиков.



На данный момент сотрудниками правоохранительных органов производятся необходимые проверки и установление подробностей преступления.

Ранее, 3 августа, сообщалось об избиении девушки на Урале компанией пьяных парней из-за голубых волос. Они объяснили свои действия не понравившимся внешним видом девушки с разноцветными волосами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.