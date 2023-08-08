Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В аэропорту Мирного при посадке разорвало шасси самолета Ан-24
Общество
С февраля 2022 года в России предотвращено 188 терактов
Авто
Porsche Cayenne чаще всего разбивали в ДТП без возможности восстановления
Общество
Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания
Происшествия
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой дом
Происшествия
Пожар на предприятии во Владимирской области охватил почти 6 тыс. кв. м
Общество
МВД предупредило о новой тактике склонения мошенников к диверсиям
Экономика
«Сбер» повысил ставки по ипотеке на 0,8 п.п.
Общество
Второй подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан в Забайкалье
Общество
Генпрокуратура предупредила, что поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты
Мир
Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
Мир
В Турции сообщили о повреждении 15 тыс. т продовольствия после взрыва в Дериндже
Мир
Польша возобновила прокачку нефти после повреждения трубопровода «Дружба»
Сюжет:

Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными

Военный эксперт Литовкин: в американские танки легче попасть, чем в российские
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Танки, находящиеся на вооружении России, имеют ряд преимуществ перед западными машинами, в том числе над американскими Abrams. Об этом 8 августа «Известиям» заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«У Abrams нет автомата заряжания. У нас три человека экипажа, у них четыре человека экипажа. Если у нас автоматическое заряжание орудия, у них человек вытаскивает снаряд, загоняет его в казенник, поэтому темп стрельбы ниже, чем у нашего танка. Во-вторых, калибр у них меньше, чем у нашего танка. У нашего танка 125 мм, у них 120. В-третьих, у нас есть противотанковый управляемый реактивный снаряд, который мы выстреливаем из ствола с лазерным наведением на цель. У них этого нет», — сказал он.

Также американские танки выше российских почти на метр, а чем крупнее цель, тем легче в нее попасть, подчеркнул Литовкин.

«Кроме того, у них танк весит 65 т. Это почти на 40 т тяжелее нашего танка, то есть несмотря на то, что у них двигатель мощнее нашего танка, он менее маневренный, особенно на пересеченной местности, в поле. В него легче попасть», — заключил полковник в отставке.

Поражающие достижения: какие средства борьбы с бронетехникой есть у ВС России
И насколько эффективно их применение на разных участках СВО

Накануне телеканал CNN со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша сообщил, что первая партия американских танков Abrams официально одобрена для отправки на Украину, техника должна прибыть к началу осени.

В конце июля в Пентагоне сообщили, что американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме $33,8 млн из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams. В Пентагоне уточнили, что средства выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023