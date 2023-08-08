Прокуратура начала проверку после отравления животных в Приморье
В Приморском крае в поселке Тимофеевка Ольгинского муниципального округа найдены останки животных с признаками отравления. Региональная прокуратура проводит проверку.
Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на надзорное ведомство, 6 и 7 августа на улице Первомайской обнаружили более 10 останков бездомных кошек и собак с признаками отравления. Сотрудники Ольгинской ветстанции изъяли тела для установления причин смерти. На местах обнаружения останков проведена дезинфекция.
Агентство пишет, что в редакцию накануне, 7 августа, обратились жители поселка Тимофеевка с просьбой рассказать о ситуации с, предположительно, массовой травлей животных. Люди прислали фото с телами животных на придомовой территории.
Ранее, 5 августа, сообщалось, что прокуратура проверяет информацию о содержании волков в вольерах на территории Новороссийска. Ранее в местных СМИ писали, что в СНТ обнаружили вольер с истощенными и измученными волками. Рядом с вольером на цепи сидела хаски, она тоже «была измученная».