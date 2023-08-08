Дворы 122 многоквартирных домов благоустроят в Мурманской области
В 2023 году в Мурманской области благоустроят дворы 122 многоквартирных домов. На выполнение работ власти направили больше 570 млн рублей.
На текущий момент план благоустройства выполнен на 62%, уточняет ИА FlashNord. Также будет выполнен ямочный ремонт проездов около 333 многоквартирных домов. На 90% ремонт выполнен в Полярных Зорях, Островном и Кировске.
До середине осени планируется установка 74 игровых и спортивных площадок в 13 муниципалитетах.
Во Владивостоке до конца 2023 года планируется благоустройство 115 дворовых территорий. Изначально в перечне было 105 адресов, но благодаря экономии, которой удалось достигнуть при выполнении работ, список пополнили новые дворы.