Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла визит замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер. Об этом она написала 8 августа в Telegram.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — отметила она.

О визите Нуланд в Нигер и встрече с лидерами захвативших власть мятежников стало известно 8 августа. Она поговорила с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его. Встреча продлилась более двух часов, замгоссекретаря описала ее как «чрезвычайно откровенную и временами довольно трудную».

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

4 августа Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вряд ли вмешательство внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.