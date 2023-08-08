Тропический циклон KHANUN обрушится на Приморский край

В Приморский край принесет сильные, а местами и очень сильные дожди тропический циклон KHANUN. Об этом предупреждают Примгидромет и ГУ МЧС по Приморскому краю.

Так, 11 августа дожди будут сопровождаться сильным ветром. В западных районах при его порывах скорость может быть до 20 м/с, на южном побережье — до 27 м/с, а на мысах — до 33 м/с.

В заливе Петра Великого высота волн будет достигать 4 м. На южном и юго-восточном побережье региона уровень моря может подняться до критических значений, возможно подтопление пляжей.

В реках дополнительный подъем уровня воды составит до 2,5 м. В региональном управлении МЧС предупредили, что паводки могут принять характер наводнений. Жителям и гостям региона рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты. Владельцам маломерных судов советуют не выходить в морскую акваторию, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что в ЕАО, а также в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока возможен сбой систем жизнеобеспечения из-за сильного ветра и дождей.