В Ленинградской области за сутки утонули два ребенка
Два ребенка утонули в Ленинградской области за один день. Об этом 8 августа рассказал источник «Известий».
«Во Всеволожском районе в озере Изумрудное утонул 13-летний мальчик. Он находился в воде без сопровождения родителей», — рассказал собеседник.
В этой связи правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также 7 августа утонул шестилетний мальчик в Кировском районе на Келколовских карьерах. Его тело нашли спустя полчаса после того, как мать ребенка сообщила о его пропаже.
В тот же день несколько несовершеннолетних детей купались на реке Ветлуге в Варнавинском районе Нижегородской области. Во время купания двое подростков, мальчики 12 и 15 лет, утонули. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.