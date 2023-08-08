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МЧС предупредило о сильной жаре в Рязанской области

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МЧС предупредило жителей Рязанской области о неблагоприятных погодных условиях. В регионе ожидается сильная жара.

Согласно прогнозам, 8 и 9 августа температура воздуха будет повышаться до +33 градусов. Об этом сообщает 62INFO.ru. Из-за жары в Рязани уже проводят аэрацию воздуха с помощью поливочных машин, которые охлаждают не только поверхность дороги, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности во время жары. В частности, не следует длительное время находиться под прямыми солнечными лучами, пишет РИА «7 новостей».

Согласно прогнозам, к середине недели в Центральной России ожидается понижение температуры воздуха.

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