Нарушения обнаружили в детских лагерях в Республике Алтай
Руководство детских лагерей на Алтае привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм во время организации отдыха несовершеннолетних. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Больше десяти лагерей удалось проверить в Усть-Коксинском районе. По данным правоохранительных органов, выявлены нарушения в условиях воспитания и оздоровления детей.
К ответственности привлечено десять должностных лиц, общая сумма штрафов составила 15 тыс. рублей. Одному из руководителей вынесено представление в связи с недостаточной организацией досуга детей. Программа работы лагерей уже скорректирована.
В конце июля в детском лагере «Горный Орленок» в Шебалинском районе отравились больше 60 человек. Всем была оказана медицинская помощь.