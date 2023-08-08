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Пенсионерка в Томске отдала лжеинвесторам 9 млн рублей

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Полиция в Томске возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 63-летней пенсионерки. Женщина лишилась 9 млн рублей.

По словам потерпевшей, она решила получить доход от инвестиций. Женщина оформила заявку на одном из сайтов, который нашла в Сети, после чего с ней связались представители «инвестиционной компании». Злоумышленники предложили играть на бирже и переводить деньги на различные счета. Об этом сообщает РИА «Томск».

Пенсионерка осуществляла переводы в течение двух недель. Общая сумма ущерба составила около 9 млн рублей. По данному факту проводится проверка.

Аналогичным образом злоумышленники обманули 78-летнюю пенсионерку в Коми. Женщина лишилась 850 тыс. рублей. По рекомендации «брокера» потерпевшая переводила средства на посторонние счета.

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