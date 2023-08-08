Пенсионерка в Томске отдала лжеинвесторам 9 млн рублей
Полиция в Томске возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 63-летней пенсионерки. Женщина лишилась 9 млн рублей.
По словам потерпевшей, она решила получить доход от инвестиций. Женщина оформила заявку на одном из сайтов, который нашла в Сети, после чего с ней связались представители «инвестиционной компании». Злоумышленники предложили играть на бирже и переводить деньги на различные счета. Об этом сообщает РИА «Томск».
Пенсионерка осуществляла переводы в течение двух недель. Общая сумма ущерба составила около 9 млн рублей. По данному факту проводится проверка.
Аналогичным образом злоумышленники обманули 78-летнюю пенсионерку в Коми. Женщина лишилась 850 тыс. рублей. По рекомендации «брокера» потерпевшая переводила средства на посторонние счета.