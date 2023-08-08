Жителей ЕАО предупредили о шквалистом ветре

В ЕАО, а также в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока возможен сбой систем жизнеобеспечения из-за сильного ветра и дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский НИИ по проблемам ГО и ЧС.

Как уточняет ИА EAOMedia, предупреждение касается Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, а также ЕАО, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей, Тывы, Хакасии и Алтая.

Скорость ветра при грозах может достигать 25 м/с.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что в Москве прошла третья за лето «тропическая» ночь. Температура воздуха этой ночью не опустилась ниже 21 градуса тела.