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Житель Донецка рассказал о последствиях обстрела ВСУ

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Фото: скриншот
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Куйбышевский район Донецка, пострадал мирный житель. Как он отметил в разговоре с «Известиями» 8 августа, всё произошло за считаные секунды.

На кадрах, публикуемых «Известиями», видно, что дома после прилета превратились в руины, разрушены крыши, выбиты окна.

В Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что украинские боевики выпустили по жилым районам снаряды калибром 155 мм, а также ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как рассказал один из очевидцев Максим, когда он вышел на улицу его отбросило взрывной волной — всё произошло за считаные секунды. Он ударился головой и повредил руку.

«На улицу я вышел, меня взрывной волной ударило. Футболка на мне горит, я ее скинул. И сюда — в доме же мои», — вспоминает мужчина.

При этом местная жительница Екатерина отметила, что атаке ВСУ подверглись еще несколько домов и районов.

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Накануне ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по Ясиноватскому району в Донецкой Народной Республике (ДНР), под обстрел попали жилые дома. Один из домов загорелся. По предварительной информации, он не подлежит восстановлению.

Вечером 6 августа четыре человека получили ранения в результате удара боевиков по микрорайону Азотный в Куйбышевском районе Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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