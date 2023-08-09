Российские космонавты вышли в открытый космос. Трансляция

Российские космонавты Сергей Прокофьев и Дмитрий Петелин совершают выход в открытый космос на Международной космической станции (МКС). Это будет десятым выходом в космическое пространство в 2023 году. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Космонавты в рамках российской программы (ВКД-60) установят защитные экраны от орбитального мусора и переместят оборудование. Прокофьев и Петелин прошли подготовку, которая подразумевает изучение бортовой документации и предварительной циклопрограммы выхода, поиск оборудования и инструментов для выхода, оценку многофункционального состояния мышечного аппарата рук.

Предыдущий выход космонавтов состоялся 22 июня и продлился более шести часов. Экипаж тогда установил и подключил новую аппаратуру РСПИ-М, предназначенную для высокоскоростной передачи информации с российского сегмента МКС на землю.