МВД предупредило о новой тактике склонения мошенников к диверсиям

МВД России предупредило о телефонных мошенниках, склоняющих своих жертв к совершению диверсий. Об этом 8 августа сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики», — говорится в сообщении министерства.

Злоумышленники не только похищают деньги, но и пытаются вовлечь в совершение диверсий и террористических актов.

«Имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение», — уточнило МВД.

По данным ведомства, мошенники начинают разговор с жертвой, используя стандартные приемы. Они сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит, а также предлагают помочь правоохранительным органам остановить преступников.

Злоумышленники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Как отметили в МВД, это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы.

В МВД призвали граждан внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия.

Также в этот день Генеральная прокуратура сообщила, что поджоги военных комиссариатов в России могут быть расценены как террористический акт или диверсия.