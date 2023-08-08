Генпрокуратура предупредила, что поджоги военкоматов могут расцениваться как теракты

Поджоги военных комиссариатов могут расцениваться как террористические акты и диверсии. Об этом 8 августа предупредила Генеральная прокуратура РФ в своем Telegram.

Ведомство проанализировало ситуацию с поджогами зданий. Оно отметило, что эти преступления совершались гражданами России по указаниям, поступившим им по телефону с территории Украины.

«Лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и кредитных учреждений, и якобы в целях погашения кредитных обязательств, оказания содействия в задержании преступников или предотвращения иных общественно опасных деяний склоняли граждан к совершению преступлений», — сообщила Генпрокуратура.

Подчеркивается, что правоохранительные органы России не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами.

«Любые телефонные звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура предостерегла, что поджоги, подрывы и иное умышленное уничтожение и повреждение объектов власти могут быть расценены как террористический акт (ст. 205 УК РФ) или диверсия (ст. 281 УК РФ).

22 мая в Новотроицке Оренбургской области задержали россиянина, готовившего теракт по указанию украинских спецслужб. Он готовил поджог на железнодорожной станции и в здании военкомата.

До этого, 15 марта, Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Кирилла Бутылина, бросившего «коктейль Молотова» в здание военкомата в подмосковных Луховицах. Фигуранта обвинили в совершении теракта, вандализме и публичных призывах к терроризму.