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Порт Николаевска-на-Амуре включат в границы ТОР «Хабаровск»

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Границы территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», в которую входят ТОР «Комсомольск» и «Николаевск», теперь расширят под новый инвестпроект в Николаевске-на-Амуре. Компания-оператор местного порта получила статус резидента ТОР «Хабаровск» и теперь приступит к восстановлению и модернизации портовой инфраструктуры.

Это необходимо для изменения специализации порта, удвоения его грузооборота и наращивания перевалки социально значимых и промышленных грузов, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Соответствующее решение единогласно одобрил инвестиционный совет при правительстве Хабаровского края.

В порту прежде всего будут проводить ремонт и модернизацию кранов и причалов. По современным требованиям экологии там поставят защитные экраны, ливневую канализацию, которая изначально не предусматривалась. Также будет изменена специализация причала. Все это позволит более чем в два раза повысить грузооборот, эффективность и скорость обработки грузов, увеличить штат и создать рабочие места, сказал директор Николаевского порта Илья Терешенко.

Кроме того, новый инвестпроект обеспечит перевалку социально значимых грузов для нужд северных территорий края и крупнейших дальневосточных горно-металлургических предприятий.

Общий объем инвестиций в этот проект — более 170 млн рублей. Срок реализации — 2 года.

Агентство добавляет, что морской порт в Николаевске-на-Амуре — единственный порт Дальнего Востока России класса «река–море». В 2022 году его общий грузооборот составил 56,8 тыс. т.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края подобрали площадку для организации автобусного завода, первого на Дальнем Востоке. Инвестором проекта выступит холдинг «Волгабас». Дальневосточное предприятие по выпуску городских и пригородных автобусов разместится на территории опережающего развития «Хабаровск» в поселке Ракитное.

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