В Омской области нетрезвый водитель угрожал полицейскому ножом

Нетрезвый водитель угрожал полицейскому ножом в Омской области. Об этом 8 августа рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Омской области возбуждены уголовные дела в отношении жителя города Тары. Он подозревается в повторном управлении машиной в состоянии опьянения, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти», — рассказала она «МВД МЕДИА».

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, водитель которой имел явные признаки опьянения. Он согласился пройти проверку на алкотестере, которая подтвердила это.

После этого инспекторы стали составлять протоколы, и в это время мужчина достал из своей машины длинный нож, с которым направился в сторону полицейских.

«Они требовали прекратить противоправные действия, однако мужчина не реагировал. Тогда один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а его коллеги подбежали к нападавшему и задержали», — сообщила Волк.

В отношении мужчины составили три административных протокола, а также возбудили уголовные дела по ст. 264.1 («Повторное управление машиной в состоянии опьянения») и 318 УК РФ («Угрозе применения насилия в отношении представителя власти»). Он находится под подпиской о невыезде.

Было установлено, что нарушитель уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав.

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